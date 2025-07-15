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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة أمير كرارة تدعمه في العرض الخاص لفيلم الشاطر .. صور

زوجة امير كراره
زوجة امير كراره
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صور لزوجة الفنان امير كرارة تدعمه في عرض خاص فيمله الشاطر المقام حاليا في أحدي سنيمات في أكتوبر


يخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، و يدخل في مطاردات مع إحدي العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة ، مما يدفعه للاستعانة بصديقه"  فتوح "  الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة و مليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

امير كراره فيلم الشاطر زوجه امير كراره

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