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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025، مقابل الجنيه، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب تراجعه أمس.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي49.44 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم


سعر الدولار في البنك العقاري العربي 49.43 جنيه للشراء  و49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في اتش اس بي سي  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.


 

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