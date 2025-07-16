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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كايروكي يحيي حفل ختام مهرجان العلمين 2025

كايروكي
كايروكي
تقى الجيزاوي

يستعد فريق كايروكي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 ، ومن المقرر أن يحيي كايروكي الحفل اخر ايام المهرجان يوم 29 أغسطس.

وروجت منصة تذكرتي للحفل عبر موقع انستجرام ، وجاءت تبعليق، الصيف مينفعش يخلص غير بحفلة مع استعدوا لحفلة الختام لموسم العلمين ٢٠٢٥ يوم ٢٩ أغسطس".

فريق كايروكي 

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد  إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

حفلات كايروكي

وفى شهر يونيو الماضي ، أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا،  فى استاد القاهرة، ضمن مشروع ليالي مصر. 

وأحييت فرقة كايروكي احدث حفلاتها شهر فبراير الماضي بالنهر الأخضر وهو أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

كايروكي فعاليات مهرجان العلمين 2025 حفلات كايروكي

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