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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البرازيل: الأردن يلغي قيود استيراد الدجاج

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

أعلنت وزارة الزراعة في البرازيل، ، إلغاء دول الأردن، وبيرو، وهونغ كونغ القيود التجارية المفروضة منها على الواردات من لحوم الدجاج والمرتبطة بانتشار إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية في البرازيل خلال الشهر قبل الماضي.


 

وقالت الوزارة، في بيان، إن الكويت أيضاً خففت من القيود التي تفرضها، لتنطبق فقط في الوقت الحالي على لحوم الدجاج الواردة من مدينة مونتينيجرو البرازيلية بدلاً من حظر الواردات من الولاية التي تقع فيها المدينة بالكامل، وهي ولاية ريو غراندي دو سول.


 

كانت الأردن والكويت خففتا القيود على واردات لحوم الدجاج البرازيلية الشهر الماضي، بعد حظر كامل لتنطبق فقط على ولاية ريو غراندي دو سول، موقع اكتشاف حالة إنفلونزا الطيور.


 

يأتي ذلك بعد أن أكدت البرازيل، في شهر مايو الشهر الماضي، تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية، مما أدى إلى فرض حظر على الشحنات الموجهة إلى الصين، وأثار احتمال فرض قيود من شركاء تجاريين آخرين.


 

وصدّرت البرازيل لحوم دجاج بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما يشكل نحو 35% من التجارة العالمية

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