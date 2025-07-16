أسامة حسن يكشف تفاصيل صفقة جديدة بالزمالك

كشف نجم الزمالك السابق، أسامة حسن عن صفقة الزمالك الجديدة ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أسامة حسن: " معقول اشوفك صدفه النهاردة وتقولي إنك إن شاءالله جاي الزمالك مواليد ٩٩ في خط الدفاع صفقة جامدة جداااا".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وانتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.