خالد طلعت ينشر أرقام الفلسطيني أدم كايد مهاجم الزمالك الجديد

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام الفلسطيني أدم كايد مهاجم الزمالك الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"الفلسطيني أدم كايد مهاجم الزمالك الجديد لعب مع 3 فرق (First team) هلسنبورج السويدي وشتابيك النرويجي وبريدا الهولندي

لعب اجمالا 66 مباراة ، سجل 5 أهداف فقط وصنع هدف وحيد طوال مشواره مع الفرق الأولى".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن وصول الزمالك لاتفاق مع أدم كايد وعن محاولات لضم ربيع .



وكتب أمير هشام علي عبر الهاتف حسابه على موقع فيسبوك: "الزمالك يتوصل لاتفاق مع أدم كايد.. ويقترب من حمدان ومحاولات لضم ربيع".

وأضاف : “جون إدوارد سيجدد محاولاته مع البنك الأهلي لضم أحمد ربيع، بعدما تم التوصل لاتفاق مع اللاعب، لكن ناديه لازال يرفض رحيله”.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يعقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، من أجل الاتفاق على الجهاز المعاون للبرتغالي يانيك فيريرا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: سوف يتم الاتفاق بين رئيس الزمالك والمدير الرياضي على الطاقم المعاون، ومن ثم الاعلان عنه رسميًا.

وأضاف: هناك محاولات من جانب مسئولي الزمالك لعودة مصطفى ميلا عامل غرفة خلع الملابس إلى منصبه مرة أخرى، وذلك بعد مسيرة طويلة تخطت 30 عامًا .. ولكن رفض جون إدوارد عودته رغم محاولات البعض ومنهم شيكابالا.