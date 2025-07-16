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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية يفتتح يوم مصر ببورصة لندن.. ويؤكد: الأسواق لا تنام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء فعاليات «يوم مصر» ببورصة لندن، ومثل الحكومة المصرية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ قائلا: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا»!

وأضاف الوزير، أن مصر تؤكد، عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

أكد كجوك، أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن، وأن القطاع الخاص بدأ يقود النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج متميزة العام الماضى، انعكس فى تسجيل فائض أولى كبير وارتفاع معدلات النمو والتصدير.

قال كجوك، موجهًا حديثه للمستثمرين الدوليين: «معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري».

المالية وزارة الماليه يوم مصر

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