قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
وزير الصحة السوري: تأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية استجابة لأحداث السويداء
داخل شقة صديقه.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس
أول رد من مدبولي لـ صدي البلد بشأن أعمار أعضاء الأعلي للثقافة
الحكومة توضح آليات عمل منظومة تصدير العقار المصري
إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
شهادتي مجروحة| الوزراء: أمامنا تحديات وشوط طويل ونحتاج بذل جهود أكبر
يهدد أماكن عملنا.. المهن الطبية يناشد الرئيس عدم التصديق على الإيجار القديم
ظهور خاص لعمرو سعد.. أحمد سعد يطلق أخويا ثاني أغنيات ألبوم بيستهبل
مدبولي: الدولة رقيب على عمل الجهة المشغلة لمستشفى دار السلام هرمل
ضياء الميرغني: لم اعتزل الفن وأنا بخير وبطمن كل جمهوري.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يهدد أماكن عملنا.. المهن الطبية يناشد الرئيس عدم التصديق على الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين)، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، داعيًا إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة.

وأشار البيان إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية.

وأضاف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية.

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار السيد الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا.

قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم اتحاد نقابات المهن الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطباء البشريين الحكومة مجلس النواب التصديق على الإيجار القديم رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

دعاء التوكل على الله للرزق

دعاء التوكل على الله للرزق.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

تكبيرة الإحرام

لم أردد تكبيرة الإحرام للحاق بالإمام وهو راكع فهل صلاتي صحيحة ؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء بين السجدتين

دعاء بين السجدتين.. 7 كلمات تجمع لك خير الدنيا

بالصور

طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية

طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد