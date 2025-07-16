رئيس أركان جيش الاحتلال من غزة: نسيطر على 75% من أراضي القطاع

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم الأربعاء في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال تسيطر حاليًا على نحو 75% من أراضي القطاع، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

وجاءت تصريحات زامير خلال تقييم للوضع العسكري بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، اللواء يانيف آسور، وقائد الفرقة 162، اللواء ساجيف دهان، وعدد من قادة الألوية والوحدات المقاتلة.

وقال زامير: "سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل لأجيال قادمة. للأسف، لهذه الحرب ثمن باهظ، فقدنا قبل يومين ثلاثة مقاتلين من اللواء 401".

وفي سياق الحديث عن التهدئة، أشار رئيس أركان جيش الاحتلال إلى أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة"، موضحًا أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، "فسنتوقف ونستعد وفقا لتعليمات القيادة السياسية"، أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، "فقد صدرت تعليماتي للقيادة الجنوبية بتكثيف القتال والدخول إلى مناطق إضافية وتوسيع العمليات".