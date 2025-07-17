قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة : مكافحة تدهور الأراضي يحقق الاستقرار العالمي

الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف،
الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف،
حنان توفيق

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورة موسوندا مومبا الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وذلك هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".

وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من أمينة اتفاقية الأراضي الرطبة على مهمتها الجديدة كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر ، والتي أشادت بجهودها في دفع العمل البيئي متعدد الأطراف والحرص على حشد جهود مختلف الأطراف، حيث اعربت الوزيرة عن اعتزازها بخدمة بلدها مصر والعمل متعدد الأطراف في مجال البيئة على مدار ٢٦ عاما.

وأكدت د. ياسمين فؤاد ان ما تعانيه الموارد الطبيعية في العالم حاليا من التدهور وسوء الاستخدام ، يتطلب التآزر بين مختلف الجهود والاتفاقيات المعنية بالبيئة للنظر في كيفية ادارة الموارد باستدامة، من خلال هدف استعادة النظام البيئي، حيث يمكن ان نجد ارضية مشتركة للتآزر بين الاتفاقيات متعددة الأطراف.

واكدت وزيرة البيئة ان العمل على مكافحة تدهور الأراضي واستعادة النظام البيئي خلال الفترة القادمة سيكون انطلاقا من كونه محفزا  لضمان الأمن والسلام، مع النظر للأراضي كأحد مصادر توفير الغذاء، وما نواجهه من تحديات نتيجة رد الطبيعة علينا لما فعلناه بها من آثار المناخ والجفاف وصعوبة انتاج الغذاء وارتفاع تكلفته، إلى جانب الصراعات والحروب الحالية والتي تؤثر على الموارد الطبيعية وتؤدي لنزوح المجتمعات المحلية من أراضيها، مما يجعل هدفنا المرحلة القادمة البحث عن سبل ضمان بقاء المجتمعات على أراضيها وتوفير الغذاء والمأوى بأسعار مناسبة.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوضع الحالي تخطى مجرد الحديث عن التعليم والقضاء على الفقر والتحديات البيئية العالمية، ووقف تدهور الموارد الطبيعية، لكن اصبح اكثر ارتباطا بتحقيق الأمن والاستقرار، مما يتطلب توحيد الجهود ورفع الطموح والبناء على مخرجات مؤتمرات الاتفاقيات متعددة الأطراف.

ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة على تطلعها للتعاون المشترك لخلق التآزر بين الاتفاقيات الدولية في ظل ترابط النظم البيئية، للوصول لاجراءات تنفيذية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثالثة من التقرير الحكومي الدولي لاتفاقية الأراضي الرطبة  وابذى قامت بتسليم نسخة منه إلى وزيرة البيئة ، وهو يتميز بتسليط الضوء على اهمية التمويل وتكلفة تدهور الأراضي، كما سيتم إطلاق مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأراضي الرطبة الأسبوع القادم ليكون فرصة لبحث آليات التآزر مع الاتفاقيات الأخرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر سوف تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP15) والذي سيُعقد في زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025 ويتزامن هذا المؤتمر مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام 2025، والذي يحمل شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".

وفي هذا الإطار سيتعرض إجتماع الأطراف لتقييم التقدم المحرز للدول الأعضاء في استعادة الأراضي الرطبة، والفرص الخاصة بتعزيز مساهمة الاتفاقية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2023 وكذلك دعم التقييم الاقتصادي لخدمات النظم الايكولوجية للأراضي الرطبة.

وجديرا بالذكر أن مصر قد أعلنت أربعة مواقع كأراضي رطبة ذات أهمية دولية (البرلس – البردويل – قارون – الريان) من خلال الاتفاقية، كما أولت مصر اهتمامًا كبيرًا في استعادة النظم الايكولوجية لأراضيها الرطبة والإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية والاقتصادية وكذا دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.

بكينيا الأمينة التنفيذية وزيرة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

محور الأوتوستراد

بسبب تسريب مياه.. غلق مطلع حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد بالقاهرة

حادث اوتوستراد حلوان

التحريات في حادث اوتوستراد حلوان: السرعة الزائدة السبب

حادث

تحطم سيارة نقل في اصطدامها بجدار قرب مقابر السيارات بحلوان

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد