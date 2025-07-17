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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها العماني تشكيل موقف عربي موحد في قضايا البيئة والمناخ

رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان
رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع عبد الله بن على العمرى رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ، ورئيس الدورة السابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة، لمناقشة سبل التعاون الحالية المستقبلية بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، وذلك على هامش مشاركتها  فى الدورة العشرون للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".

وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد نظيرها العماني على توليه منصب رئاسة الدورة السابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة ، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح فعاليات الدورة، لاسيما الاجتماعات المرتقبة مع المجموعة الإفريقية، مثمنة التعاون المثمر بين مصر وسلطنة عمان في العديد من المجالات البيئية رغم التحديات الراهنة.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتنانها لدعم سلطنة عمان المستمر داخل المجلس الوزاري العربي، مؤكدة على أهمية تشكيل موقف عربي موحد في قضايا البيئة والمناخ، معربة عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجارب العمانية المتميزة وتسليط الضوء عليها إقليميًا وعالميا.

وقد استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، بإطلاق مبادرة عالمية لدمج اتفاقيات ريو الثلاث: المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، المبادرة العالمية التى أطلقها الرئيس السيسى فى ٢٠١٨ ، مؤكدة أن التحديات البيئية مترابطة، ولا يمكن معالجتها بشكل منفصل.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على  أنه لن نستطيع الاستمرار في الحديث النظري عن الترابط بين هذه القضايا دون خطوات عملية. فسياسات وقف تدهور الأراضي تؤدي مباشرة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أن مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مستندة إلى الطبيعة، تسهم بدورها في الحفاظ على التربة والنظم البيئية. هذه المقاربة المتكاملة ستكون محل ترحيب من جميع الدول، خاصة الدول المتقدمة، لذلك لابد من معالجة الثلاث قضايا في وقت واحد من خلال منهج موحد، وستكون هذه رسالة قوية.

ومن جانبه، هنأ عبد الله بن علي العمري الدكتورة ياسمين فؤاد على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيدًا بإسهاماتها البارزة عربيًا ودوليًا في دعم العمل البيئي، ولا سيما قمة المناخ في مصر، التي اعتبرها علامة فارقة في تاريخ المؤتمرات المناخية، لما تميزت به من تحضير متقن ومخرجات فعالة.

كما ثمن العمري دعم مصر للقضايا العربية البيئية، وخاصة مواجهة آثار تغير المناخ والجفاف والتصحر والعواصف الغبارية، مشيرًا إلى مشروع فريد تنفذه السلطنة حاليًا لمكافحة التصحر من خلال تغيير ثقافة تربية الماشية، بما يقلل الضغط البيئي ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة. وأعرب عن أمله في التنسيق مع مصر فى هذا الشأن وتشكيل فريق عمل مشترك.

نظيرها العماني وزيرة البيئة الرئيس السيسى سلطنة عمان المستمر المجالات البيئية الإفريقية فريق عمل مشترك

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