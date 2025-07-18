قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبيقفش على حد.. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة لـ وسام أبو علي
ماضي إبستين يطارد ترامب.. الرئيس الأمريكي يهدد صحيفة وول ستريت جورنال
سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
الدوري السعودي يغري فينيسيوس نجم ريال مدريد بمليار يورو
التوصل لتوافق بين إسرائيل وحماس على خرائط الانسحاب
مصادر: التوصل لتوافق بين تل أبيب وحماس على خرائط الانسحاب
القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء
أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن.. فيديو
سنن يوم الجمعة كما وردت في الأحاديث النبوية.. أجر صيام وقيام عام كامل
بعد ترحيلها رسميا| إجازة 23 يوليو لـ موظفي القطاع الخاص.. وضعف الأجر لهؤلاء
وزارة العمل: 1810 وظائف جديدة في 35 شركة خاصة بـ11 محافظة
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء

القوات السورية
القوات السورية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء لقمع القتال بين الدروز والبدو.

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان صدر أمس الخميس، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

وجاء في البيان، أن القرار يأتي "في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد"، معتبرًا أن الانسحاب خطوة لإفساح المجال أمام جهود التهدئة وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وأكدت دمشق أن هذا القرار جاء "بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين".


 

القوات السورية القاهرة الإخبارية الدروز و البدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي

أسرار الصلاة المشيشية.. الشيخ أحمد الطلحي يوضحها

مفتي الجمهورية: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر انطلاقًا من رسالته العالمية

المفتي: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر

خالد الجندي

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فولفو تحذر عملائها: توقفوا عن استخدام هذه السيارات فورا

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد