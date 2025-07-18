عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء لقمع القتال بين الدروز والبدو.

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان صدر أمس الخميس، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

وجاء في البيان، أن القرار يأتي "في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد"، معتبرًا أن الانسحاب خطوة لإفساح المجال أمام جهود التهدئة وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وأكدت دمشق أن هذا القرار جاء "بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين".



