الداخلية السورية تنفي الأخبار المتداولة بشأن دخول قواتها إلى السويداء

نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن دخول قوات الأمن إلى مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي مقتضب، أن "الأخبار المتداولة عن دخول قوات حفظ النظام أو أي من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السويداء عارية عن الصحة تماماً"، مشددة على أن "الوضع في المدينة هادئ ومستقر، ولا توجد أي تحركات غير اعتيادية للقوى الأمنية الحكومية".

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة، مشيرة إلى أن أي مستجدات أمنية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

وكانت منصات إعلامية قد تناقلت خلال الساعات الماضية أنباء عن تحركات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع داخل السويداء، في أعقاب تصاعد التوترات والاحتجاجات في المدينة، وهو ما نفته السلطات بشكل قاطع في هذا البيان.