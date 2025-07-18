تقارير عبرية: إسرائيل تسمح للجيش السوري بدخول السويداء لمدة 48 ساعة

في تطور مفاجئ يعكس تعقيدات المشهد جنوب سوريا، كشف مصدر سياسي إسرائيلي لوسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن تل أبيب قررت السماح لقوات النظام السوري بدخول محافظة السويداء لمدة 48 ساعة، في ظل حالة عدم الاستقرار والتصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة منذ أيام.

وأوضح المصدر أن القرار الإسرائيلي جاء في أعقاب تصاعد الاشتباكات في السويداء، مشيرًا إلى أن التقديرات الأمنية في إسرائيل اعتبرت أن استعادة النظام السيطرة المؤقتة قد تساهم في احتواء الفوضى، وتمنع تمدد التوتر نحو مناطق أخرى تشكل تهديدًا مباشرًا للاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في قلب العاصمة السورية، دمشق، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات النظام السوري بقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ومسلحين محليين في السويداء، خلفت قتلى وجرحى وأجبرت المئات على النزوح، وسط اتهامات من ناشطين محليين لإسرائيل بتغذية الفوضى في الجنوب السوري.

وكانت مصادر ميدانية قد أكدت أمس أن القوات السورية بدأت بالفعل في حشد آلياتها قرب مداخل السويداء، وسط مخاوف السكان من تصعيد دموي محتمل في حال اقتحام المدينة.

ويأتي السماح الإسرائيلي بدخول قوات النظام بعد أيام من تقارير أشارت إلى تواصل غير مباشر بين تل أبيب ودمشق عبر وسطاء إقليميين، في محاولة للسيطرة على الوضع جنوب سوريا ومنع تحوله إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل.

الجدير بالذكر أن محافظة السويداء التي تسكنها غالبية درزية، بقيت نسبيًا بعيدة عن المواجهات الكبرى في السنوات الماضية، لكنها تشهد في الآونة الأخيرة توترًا متزايدًا، في ظل تصاعد دعوات محلية تطالب بمزيد من الحكم الذاتي، وتندد بتهميش دمشق للمنطقة.