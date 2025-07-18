اشتباكات في السويداء وتواصل لاحتواء التصعيد بين العشائر والدروز

أكد خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أن القوات التابعة للعشائر والقبائل العربية لا تزال متمركزة في المنطقة، رغم ما تردد من أنباء عن انسحابها.

وأوضح هملو، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاشتباكات تدور حاليًا على ثلاثة محاور عند أطراف مدينة السويداء، إلا أن الساعتين الماضيتين شهدتا نوعًا من التهدئة، إثر تواصل بين شيوخ القبائل العربية وشيوخ العقل الدروز، أبرزهم الشيخ حمودة الحناوي والشيخ يوسف الجربوع، بهدف تجنب المزيد من التصعيد.

وأشار المراسل إلى أن قوات الأمن العام لم تدخل بعد إلى المدينة، خوفًا من تعرضها لهجوم مفاجئ، كما حدث قبل أيام قليلة في محافظة السويداء.

وفي سياق متصل، أكد هملو أن تعزيزات من مقاتلي العشائر وصلت من محافظات الشمال والشرق، ما أدى إلى تقوية خطوط الجبهات في المنطقة، ونقل عن أحد وجهاء محافظة درعا قوله إن المعركة ليست بين أبناء القبائل العربية والطائفة الدرزية، بل مع قوات موالية لرجل الدين حكمت الهجري، في إشارة إلى ما يُعرف بـ «المجلس العسكري» في السويداء.