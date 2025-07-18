التعليم العالي تعلن عن مفاجأة سارة لأطباء الأسنان

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، قرارًا وزاريًا هامًا بتعديل بعض أحكام لائحة كليات طب الأسنان، يتضمن توحيد مسميات أقسام التركيبات في برامج الماجستير بكليات طب الأسنان.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن القرار يأتي في إطار جهود تطوير التعليم الطبي وتوحيد المسارات الأكاديمية بما يضمن العدالة والوضوح في التخصصات العلمية.

وأضافت نقابة الأسنان، أن القرار يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في مجال التركيبات وزراعة الأسنان.

وأشارت النقابة العامة إلى أن القرار جاء كاستجابة لمناشدة أطباء الأسنان وتسليطها الضوء

على التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا وتحديدا تخصصات التركيبات بمختلف مسمياتها.

وتقدمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بالشكر والتقدير للجنة قطاع طب الأسنان ووزارة التعليم العالي على الاستجابة السريعة والدعم المستمر لمطالب الأطباء.

ولفتت نقابة الأسنان في ختام بيانها إلى أن القرار نُشر رسميًا في جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.