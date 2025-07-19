قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي
آخر أسبوع في المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار العالم | الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء.. وترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة
الأهلي يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تونس ويتخلله مباراتان وديتان
الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟
سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر
أخبار التوك شو| تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم.. ورسالة لـ شيرين على الهواء .. الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات
قبل تصديق الرئيس.. رسوم إعادة الامتحانات بالتعديلات الجديدة
نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة
تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ساويرس عن فيديو حفل كولد بلاي: استروا على الناس..من منكم بلا خطيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آخر أسبوع في المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة

آخر أسبوع في المحرم
آخر أسبوع في المحرم
أمل فوزي

لعلنا نشهد الآن آخر أسبوع في محرم ، والذي مرت أيامه سريعًا كعادة الأزمنة المباركة ، حيث يوافق اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر محرم الهجري لعام 1447، والتاسع عشر من يوليو لعام 2025 م، وهذا يعني أننا نعيش آخر أسبوع في شهر محرم، والذي تتسلل أيامه وتنذرنا بقرب رحيل أحد الأشهر الحُرم ، التي ينبغي اغتنام فضلها، حيث إن شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، ومن هنا تبدو الحاجة إلى معرفة أفضل عمل في آخر أسبوع في محرم لتعويض ما فات من فضائله ونفحاته وبركاته، ومن ثم يزيد البحث عن كيفية اغتنام آخر أسبوع في شهر المحرم ، فحتى لو فاتك يوم عاشوراء أو حتى الأيام البيض، فلايزال لديك فرصة لاغتنام خيراته طالما لم ينقض بعد.

آخر أسبوع في محرم

يوافق اليوم  السبت الرابع والعشرين من شهر محرم الهجري لعام 1447، والتاسع عشر من يوليو لعام 2025 م، حيث كانت غرة شهر المحرم لعام 1447 هـ، في يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1447.

وطبقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن من المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 30 يومًا، وهو ما يعني أننا نشهد الآن آخر أسبوع في شهر محرم ، لينتهي هذا الشهر الهجري وهو من الأشهر الحُرم بعد ستة أيام .

أعمال آخر أسبوع في محرم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صيام التطوع له ثواب عظيم ، ويتضاعف عندما يكون في أحد الأشهر الحُرم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا»، والخريف هو السَّنة، والمراد: مسيرة سبعين سنة مُتفق عليه، وعليه فإن صيام يوم في شهر محرم المبارك تبعد الإنسان عن النار مسيرة 70 سنة، منوهًا بأنه خصّ نفسه سبحانه بالمجازاة عليها، فقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» أخرجه أحمد في مُسنده.

ورد أن الصَّومُ في شهرِ محَرَّم مِن أفضل التطوُّعِ؛ فقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أفضلُ الصِّيامِ بعد شَهرِ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ، وأفضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضةِ قيامُ الليلِ»، ورجَّح طائفةٌ من العُلَماءِ أنَّ مُحَّرمًا أفضَلُ الأشهُرِ الحُرُمِ؛ قال ابنُ رجب: وقد اختلف العلماءُ في: أيُّ الأشهُرِ الحُرُمِ أفضَلُ؟ فقال الحسَنُ وغيرُه: أفضلُها شهرُ اللهِ المُحَرَّمُ، ورجَّحه طائفةٌ من المتأخِّرين، ويدُلُّ على هذا ما أخرجه النَّسائيُّ وغيرُه عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: «سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ اللَّيلِ خيرٌ، وأيُّ الأشهُرِ أفضَلُ؟ فقال: خيرُ اللَّيلِ جَوفُه، وأفضَلُ الأشهُرِ شَهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ» قال ابنُ رجب رحمه الله: "وإطلاقُه في هذا الحديثِ «أفضل الأشهر» محمولٌ على ما بعد رمضانَ، كما في روايةِ الحسَنِ المرسَلةِ".

الصيام في آخر أسبوع من محرم

ورد فيه أنه بيَّن رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَضْلَ صيامِ شَهرِ اللهِ المُحَرَّمِ بقَولِه: ((أفضَلُ الصِّيامِ بعد رمضانَ شَهرُ اللهِ المُحَرَّمُ)) ، واختلف أهلُ العلمِ -رحمهم الله- في مدلولِ الحديثِ: هل يدلُّ الحديثُ على صيامِ الشهرِ كاملًا أم أكثَرِه؟ وظاهِرُ الحديثِ -واللهُ أعلَمُ- يدُلُّ على فَضلِ صيامِ شهرِ المُحَرَّمِ كاملًا، وحمَلَه بعضُ العُلماءِ على الترغيبِ في الإكثارِ من الصِّيامِ في شهرِ المُحَرَّم لا صومِه كُلِّه؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: (ما رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استكمَلَ صيامَ شَهرٍ قَطُّ إلَّا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثَرَ منه صيامًا في شعبانَ) أخرجه مسلم ، ولكِنْ قد يقال: إنَّ عائشةَ رضي الله عنها ذكَرَت ما رأَتْه هنا، ولكِنَّ النَّصَّ يدُلُّ على صيامِ الشَّهرِ كاملًا.

ويعد شهر المحرم هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الأربعة الحرم، وأفضلها، فالصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم، كما حدث فيه أمر عظيمٌ ونصرٌ مبينٌ، أظهر الله فيه الحق على الباطل؛ حيث نجَّى فيه موسى -عليه السلام- وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

وورد فيه أن شهر المحرم يشتمل على يوم عاشوراء، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:" ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتحرى صيام يوم فضَّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء.."، متفق عليه.

آخر أسبوع في المحرم آخر أسبوع في محرم أعمال آخر أسبوع في محرم أعمال آخر أسبوع في المحرم الصيام في آخر أسبوع من محرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

تهجير الفلسطينيين من غزة

بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الدكتور وليد الديب نقيب أطباء أسنان إسكندرية

أضر بالأمن القومي وأثار تخوفات طلاب الثانوية العامة .. ماذا فعل نقيب أسنان إسكندرية؟

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

ترشيحاتنا

اطراف واقعة طفل العسلية

حجز أطراف الخصومة في واقعة بائع العسلية بالمحلة على ذمة التحريات

صورة أرشيفية

وفاة ربة منزل تناولت طعاما فاسدا في طما بسوهاج

استئناف المتهمين بانفجار خط غاز الواحات على حبسهم 10 سنوات

استئناف المتهمين بانفجار خط غاز الواحات على حبسهم 10 سنوات.. الأربعاء

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد