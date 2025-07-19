مستقبل وطن ينظم أول مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي مجلس الشيوخ| صور

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرًا حاشدًا بمنطقة الكوبانية بقسم المنتزه ثاني، لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 4 و5 أغسطس، بحضور أمين الحزب بالمحافظة الدكتور سعيد عبدالعزيز، والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب، وحسن خاطر أمين التنظيم، والمرشحين النائب محمد حمزة، والدكتور عمر الغنيمي، ومصطفى أبوزهرة، وأمناء أقسام المنتزه، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات الطبيعية والشعبية بالمنتزه.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، إن المرحلة الراهنة تقتضي تكاتف الجميع لدعم الاستقرار من أجل مستقبل أفضل يليق بمصر وشعبها، مشيرًا إلى أهمية مجلس الشيوخ في العملية السياسية المصرية لإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد.

وأضاف أن المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي، جميعهم قامات كبيرة، وقد تم اختيارهم بعناية بهدف رئيسي هو خدمة المواطنين، لأن حزب مستقبل وطن يؤمن دائمًا بالعمل لصالح الوطن والمواطن، ورفع الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى ثقته في وعي الناخبين وحماسهم للنزول إلى صناديق الاقتراع لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقررة يومي 4 و5 أغسطس.

ولفت النائب سامح السايح إلى أهمية هذا المؤتمر الحاشد لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت تمثل رسالة مهمة مفادها أن الشعب المصري يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية التي تضم جميع أطياف المجتمع من فلاحين وصعايدة وعرب، وصيادين ورجال ونساء، ومسلمين ومسيحيين، وشباب وشيوخ بخير.

من جانبه، قال النائب محمد حمزة، مرشح حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بالإسكندرية، إن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها، رغم كل ما يحيط بها من مشاكل وأزمات، إلا أن الدولة ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وطالب الدكتور عمر الغنيمي بدعم الشعب السكندري بكافة أطيافه للمرشحين، للوقوف خلف مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن مرشحي الفردي والقائمة على قلب رجل واحد من أجل مساندة الوطن وخدمة المواطن، وكذلك لتثبيت دعائم الديمقراطية واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية، التي لم تتوقف يومًا رغم كل التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، خلال كلمته، أن المرحلة الراهنة تقتضي تلاحم الجهود الشعبية والمؤسسية لاستكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن "ما نحمله من أمانة تجاه أهلنا في المنتزه، وعزبة الكوبانية بمحافظة الإسكندرية، يدفعنا للعمل بإخلاص، ومواصلة العمل الميداني، والتواجد بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، وتحويلها إلى أدوات رقابية وتشريعية فعالة داخل مجلس الشيوخ".

وعبّر المشاركون في المؤتمر عن دعمهم الكامل لمرشحي "مستقبل وطن"، مؤكدين أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين بأهمية الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.