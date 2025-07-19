قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ضبطها.. إجراء جديد من الأمن بشأن شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول
أحمد موسى: سوريا بها 30 مليون قطعة سلاح
قرار بتعيين شقيقة ضحية حادث الإقليمي معيدة بـ تمريض السلام في الغربية |صور
رحيل الأمير النائم.. نهاية صامتة لحكاية 20 عاما في الغيبوبة والصبر
سوريا .. الرئاسة الروحية للدروز تناشد الدول الضامنة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
الأهالي يوزّعون الشربات في إخلاء سبيل الأب المتهم في الاتجار بـ بائع العسلية بالمحلة
ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟
غدا.. فصل الكهرباء عن منطقتين في مدينة بيلا بكفر الشيخ
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
شاهد.. تيتوس نجل أحمد الفيشاوي في ظهور نادر
رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن ينظم أول مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي مجلس الشيوخ| صور

مؤتمر جماهيري لانتخابات الشيوخ
مؤتمر جماهيري لانتخابات الشيوخ
أحمد بسيوني

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرًا حاشدًا بمنطقة الكوبانية بقسم المنتزه ثاني، لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 4 و5 أغسطس، بحضور أمين الحزب بالمحافظة الدكتور سعيد عبدالعزيز، والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب، وحسن خاطر أمين التنظيم، والمرشحين النائب محمد حمزة، والدكتور عمر الغنيمي، ومصطفى أبوزهرة، وأمناء أقسام المنتزه، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات الطبيعية والشعبية بالمنتزه.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، إن المرحلة الراهنة تقتضي تكاتف الجميع لدعم الاستقرار من أجل مستقبل أفضل يليق بمصر وشعبها، مشيرًا إلى أهمية مجلس الشيوخ في العملية السياسية المصرية لإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد.

وأضاف أن المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي، جميعهم قامات كبيرة، وقد تم اختيارهم بعناية بهدف رئيسي هو خدمة المواطنين، لأن حزب مستقبل وطن يؤمن دائمًا بالعمل لصالح الوطن والمواطن، ورفع الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى ثقته في وعي الناخبين وحماسهم للنزول إلى صناديق الاقتراع لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقررة يومي 4 و5 أغسطس.

ولفت النائب سامح السايح إلى أهمية هذا المؤتمر الحاشد لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت تمثل رسالة مهمة مفادها أن الشعب المصري يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية التي تضم جميع أطياف المجتمع من فلاحين وصعايدة وعرب، وصيادين ورجال ونساء، ومسلمين ومسيحيين، وشباب وشيوخ بخير.

من جانبه، قال النائب محمد حمزة، مرشح حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بالإسكندرية، إن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها، رغم كل ما يحيط بها من مشاكل وأزمات، إلا أن الدولة ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وطالب الدكتور عمر الغنيمي بدعم الشعب السكندري بكافة أطيافه للمرشحين، للوقوف خلف مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن مرشحي الفردي والقائمة على قلب رجل واحد من أجل مساندة الوطن وخدمة المواطن، وكذلك لتثبيت دعائم الديمقراطية واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية، التي لم تتوقف يومًا رغم كل التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، خلال كلمته، أن المرحلة الراهنة تقتضي تلاحم الجهود الشعبية والمؤسسية لاستكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن "ما نحمله من أمانة تجاه أهلنا في المنتزه، وعزبة الكوبانية بمحافظة الإسكندرية، يدفعنا للعمل بإخلاص، ومواصلة العمل الميداني، والتواجد بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، وتحويلها إلى أدوات رقابية وتشريعية فعالة داخل مجلس الشيوخ".

وعبّر المشاركون في المؤتمر عن دعمهم الكامل لمرشحي "مستقبل وطن"، مؤكدين أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين بأهمية الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.

الإسكندرية مستقبل وطن مؤتمر حاشد انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

صحة الفم

تحذير .. أمراض الأسنان والفم مؤشر لمشكلات يعاني منها الجسد

ورم المخ

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

محمد رمضان

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد