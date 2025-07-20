نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم على أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام لم يتقل عن نسبة العام الماضي إن لم تزد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أن العام الماضي كانت نسبة النجاح 81.3%، ولا يوجد تفاوت بين درجات العلمي والأدبي، لأن طبيعة الأسئلة هذا العام كانت باعتراف الطلاب بأنها في مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى أن هذا العام لم يشهد كما كان في الأعوام الماضية صراخا وعويلا وبكاء من بعض المواد المشهور دائما أنها تأتي صعبة في الأسئلة، مستعينا بمادة الفيزياء والكيمياء واللغة الأجنبية الأولى وغيرها.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية في أي مادة من مواصفاتها على مستوى العالم أنه يجب أن يكون فيها 10% من الأسئلة في مستوى الطالب المتميز.