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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيتنام .. مصرع 34 شخصا في انقلاب قارب سياحي بخليج هالونغ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قضى 34 شخصا على الأقل، وفقد 8 آخرون، في حادث مأساوي وقع يوم السبت إثر انقلاب قارب سياحي في خليج هالونغ، أحد أبرز المعالم السياحية في فيتنام، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية المفاجئة.

ووفقا لما نقلته شبكة "يورو نيوز"، كانت العاصفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وصواعق رعدية، تسببت في انقلاب القارب الذي كان يقل 48 راكباً إلى جانب طاقم مكون من خمسة أفراد، جميعهم من المواطنين الفيتناميين.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، وسط تحذيرات من اقتراب عاصفة استوائية جديدة تدعى "ويفا"، من المتوقع أن تصل اليابسة مطلع الأسبوع المقبل، مما قد يعقّد جهود الإنقاذ الجارية.

ويعد خليج هالونغ من أبرز المواقع السياحية في فيتنام، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويتميز بجماله الطبيعي الخلاب الذي يجتذب عشرات الآلاف من الزوار سنوياً. وتحتوي المنطقة على آلاف الجزر الصغيرة والتكوينات الكلسية الفريدة.

المركز الوطني للأرصاد الجوية في فيتنام حذّر من أن الساحل الشمالي للبلاد، ولا سيما منطقة خليج هالونغ، قد يشهد اضطرابات جوية شديدة خلال الأيام القادمة.

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