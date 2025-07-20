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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وصول البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعــ...ارة للمحكمة

روكي أحمد
روكي أحمد
رامي المهدي

وصلت منذ قليل، إلى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، البلوجر روكي أحمد، استعدادا للحكم عليها في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية والصادر ضدها حكم بالحبس سنة مع الإيقاف.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.


وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة الى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي احمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي احمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

واكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

واوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجئ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.

محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية البلوجر روكي أحمد الأسرة المصرية

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