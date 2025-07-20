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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وزير الاوقاف يزور الاكاديمية الوطنية للتدريب
وزير الاوقاف يزور الاكاديمية الوطنية للتدريب
​كتب محمد عبد المنعم


في إطار دعم أواصر التعاون المؤسسي، استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في زيارة رسمية قدّم خلالها التهنئة للقيادة الجديدة بالأكاديمية، مشيدًا بدورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، من خلال إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات القيادة والتواصل الفعال والتنمية المؤسسية، بما يُسهم في دعم جهود الدولة في بناء الإنسان.

وأعربت الدكتورة سلافة جويلي عن تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، قائلةً: "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية للأئمة والدعاة، ونؤمن أن التدريب المستمر هو أحد ركائز بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني".


 

من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تهانيه للقيادة الجديدة، مؤكدًا ثقته في استمرار الأكاديمية في أداء رسالتها المتميزة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030، وترسيخًا لدورها في بناء جيل قيادي مؤهل وقادر على صناعة المستقبل.

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الاكاديمية الوطنية للتدريب وزير الاوقاف اسامة الازهري

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