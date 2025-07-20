الأوقاف تؤكد دعمها الكامل لأمن الوطن وتدعو لمواجهة الفكر المتطرف بالوعي

أكدت وزارة الأوقاف تضامنها مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية استهداف أمن الوطن واستقراره، وأحدثها ما أعلنته وزارة الداخلية من رصد مخطط جديد لحركة إرهابية؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد واستهداف منشآت أمنية واقتصادية.

كما أكدت وزارة الأوقاف أن الإرهاب عدو للدين والوطن والإنسانية، وأن كل من اعتمد التطرّف منهجًا والإرهاب وسيلةً وهو مستتر بالإسلام فالإسلام منه براء؛ وأن التحلي بالوعي والتزام وحدة الصف والاصطفاف وراء مؤسسات إنفاذ القانون هو السبيل إلى حماية الوطن ودرء المخاطر عن شعبنا وحاضرنا ومستقبلنا.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها توجه علماءها وأئمتها إلى زيادة جهود التوعية والتثقيف، وكشف زيف تلك الجماعات الإرهابية، والتحذير من خطورة الانسياق خلف شعاراتها الخادعة، ومزاعمها الباطلة.

وشددت وزارة الأوقاف، على أن جميع أبنائها يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية، مؤكدة عزمها المستمر على دعم مؤسسات الوطن، والتصدي بكل قوة للفكر المتطرف، ونشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ معاني الانتماء والوطنية.

ووجهت الوزارة تحية إجلال وتقدير لشهدائنا ومصابينا، وكل عين ساهرة على أمن الوطن ورفعته.

وختمت وزارة الأوقاف بيانها، قالئلة: "حفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها من كل سوء، ورد كيد الخائنين والمعتدين في نحورهم، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار".