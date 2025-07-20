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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 30 يوليو

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

٦. كليات علوم الرياضة.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2025 وزارة التعليم العالي

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