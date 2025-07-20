وزيرة التخطيط: تنفيذ مشروعات هامة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة استراتيجية، مشيرا إلى أنه تم التعاون في عدد من المجالات.

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، أنه نفذنا مشروعات هامة منها مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون مع المانيا.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك تفكير في تعميم الاستفادة للدول النامية، عن طريق دعم الدول المتقدمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.