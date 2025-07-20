المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة يضرب عن الطعام حتى يأكل أطفال فلسطين

في رسالة إنسانية مؤثرة، أعلن محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بدء إضرابه الكامل عن الطعام اعتبارًا من 20 يوليو، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال الذين يموتون جوعًا، قائلًا: "لن أتذوق الطعام حتى يتذوقه أبناء شعبي، وحتى تدخل المساعدات بطريقة إنسانية تحترم البشر".

وأكد في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري في غزة ليس إلا عقابًا جماعيًّا ممنهجًا، داعيًا الضمائر الحية في العالم، وخاصة الزعماء العرب، والبرلمانات الأوروبية، والعلماء، إلى اتخاذ موقف عملي حقيقي، والتوقف عن الاكتفاء بالبيانات والتصريحات الإعلامية، قائلاً: "إذا كان أطفال غزة لا يجدون ما يأكلونه، فليضرب الجميع عن الطعام تضامنًا معهم".

وحذّر بصل من خطورة استمرار الصمت الدولي، قائلًا: "هذه الجرائم ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وستلاحق كل من يتغنّى بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف: "القضية ليست غزة فقط، بل هي قضية إنسانية تمسّ العالم بأسره. وإن لم يتوقف هذا الكابوس، فقد يتكرر في أماكن أخرى، فهل سننتظر حتى نشاهد الأطفال يتساقطون جوعًا في شوارع غزة؟!".

وختم قائلًا: "ما يجري في غزة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وعلى العالم أن يتحرك بخطوات فعلية وليس فقط عبر بيانات الإدانة".

https://www.youtube.com/watch?v=6q3-wnYwPRE