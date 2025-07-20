مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني

نظمت تنسيقية العمل المشترك في تونس، مساء اليوم الأحد، مسيرة شعبية وسط العاصمة التونسية، دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني، خاصة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لجريمة التجويع، بحسب وكالة الأنباء "وفا".

ورفع المشاركون في المسيرة، التي شهدت حضور مختلف مكونات الشعب التونسي، شعار "لا تتركوا غزة وحدها"، ولافتات دعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها، وما يتعرض له من جرائم متمثلة بالتجويع والقتل والتهجير القسري.