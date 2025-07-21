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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملكة الفواكه.. انخفاض أسعار المانجو بالأسواق| وهذا سعر الكيلو الآن

المانجو
المانجو
شيماء مجدي

تعد المانجو من أكثر الفواكه الصيفية المحببة لدى المصريين ويطلق عليها ملكة الفواكه نظرا لطعمها المتميز ، وتنوعها حيث يوجد بها أكثر من 1000 نوع حول العالم ، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة .

انخفاض أسعار المانجو

 

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار المانجو منخفضة عن الأعوام السابقة بسبب زيادة الانتاجية ، وايضًا  ضعف القوة الشرائية ، فضلا عن  انتشار أنواع كثيرة من الفاكهة المنافسة.

وأكد “ابوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن مصر تزرع حوالى 300 ألف فدان فى الموسم منها 120 ألف فدان فى الاسماعيلية والشرقية ، مضيفًا أن المانجو المصرية معروفة بالجودة العالية والطعم المتميز لذا مطلوبة عالميا .

أصناف المانجو



وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أننا لدينا بمصر حوالى 22 نوع من المانجو وتعد  أهم الأصناف المتواجدة فى مصر "صناف المانجو في مصر سواء محلية او مستوردة كالاتى، “هندي سناره، قلب الثور. جولك، اورمانس لانجرا فجر كلام، عويس، بايري. مبروك لونج، سيلان1 وسيلان48، وكاري. كوشمان، دوت، ادوارد. فلوريجون، جلين جولدن لانيز، كيت، ماليكا، بارفين،تومي كنت باكمير، اصناف محليه (زبده. مسك كوباني. دبشة، هندي)” وتأتى الفص الأعلى سعرا حيث تصل إلى 80 جنيها ، وأقلهم سعرا السكرى والتى تبدأ من 35 جنيه للكيلو ”
 

تصدير المانجو
 

وتابع قائلًا :" المانجو المصرية مطلوبة، حيثُ نصدر حوالى 70 ألف طن منها ، 
ويعد شجر المانجو من أكثر الأشجار المعمرة والتى يمكن أن تصل لـ 100 عام ".

ونوه “أبو صدام” إلى أن تزهير أشجار المانجو يتم في شهري فبراير ومارس لتتكون الثمار في غضون 5 أشهر ، محذرا من الحصاد المتعجل للمانجو ، حيث يتسبب في تصدير ثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم والرائحة.

أسعار المانجو بسوق العبور

 

تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 37 جنيهًا.
تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

أسعار المانجو بالأسواق 

 

سعر مانجو بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.
سعر مانجو عويس من 50 إلى 80 جنيهًا.
سعر كيلو مانجو هندي من 50 إلى 60 جنيهًا.
سعر كيلو مانجو تيمور من 45 إلى 55 جنيهًا.
سعر كيلو مانجو زبدية من 30 إلى 38جنيهًا.
سعر كيلو مانجو فونس من 70 إلى 80 جنيهاً.
سعر كيلو مانجو فص من 70 إلى 100 جنيهاً

المانجو أسعار المانجو الفواكه الصيفية أسعار المانجو بالأسواق أسعار المانجو الآن سعر كيلو مانجو

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