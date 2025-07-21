العربية للتصنيع: الرئيس السيسي يتابع مشروعاتنا في الصناعات المدنية والدفاعية

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه فى ضوء متابعة الرئيس السيسي فى أنشطة الهيئة، نتيجة إهتمام الدولة المصرية الأن بالصناعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “دائما نبحث على الشراكة مع شركات القطاع الخاص المصري والعربي والدولي، وهناك نماذج لدينا من هذه الشراكة، وأحدث ما تم من شراكة مع القطاع الخاص الأجنبي هي شراكة مع شركة صينية كبري تعمل فى مجال الصناعات الطبية، تحديدا فى صناعة أجهزة الأشعة”.

وتابع: “تعاقدنا على أشعة العلاج الإشعاعي لمرضي الأورام، وبعد عام من توقيع العقد سيتم إنتاج هذه الأجهزة بالكامل فى مصر وعلى أرض الهيئة العربية للتصنيع”.