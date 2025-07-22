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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات يدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله في المنوفية

«بيت الزكاة والصدقات» يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله
«بيت الزكاة والصدقات» يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله
إيمان طلعت

انتهى بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من دعم 5400 طفل، في 40 كُتّابًا لتحفيظ القرآن الكريم في القرى الأكثر احتياجًا في محافظة المنوفية في إطار حرصه الدائم على ترسيخ القيم الدينية ورعاية النشء في القرى الأولى بالرعاية. 

انطلقت المرحلة الثانية من حملة «دعم حفظة القرآن الكريم» الاسبوع الماضي من محافظة الشرقية لتليها محافظة المنوفية، حيث انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من دعم أبناء المحافظة من حفظة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء الموافق 22 من يوليو 2025م.

تضمّن الدعم المقدم من «بيت الزكاة والصدقات» توزيع مصاحف، وأدوات كتابية، وملابس، وأحذية، وحلوى للأطفال، بالإضافة إلى توفير دعم تعليمي مباشر يساعد على استمرار الكتاتيب في أداء رسالتها التربوية، وتهيئة بيئة محفّزة تسهم في تنمية الوعي الديني والمعرفي لدى الأطفال.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن دعم حفظة القرآن الكريم يأتي من إيمان راسخ بعِظَم كتاب الله وعلو مكانته، إيمانًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته» [أخرجه أحمد].

وأشار البيان إلى أن التبرع لدعم الكتاتيب يعد من صور الصدقة الجارية؛ إذ يمتد أجره ما دام يُتلى من كتاب الله حرف أو تُعلَّم منه آية، فضلًا عن دور القرآن الكريم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التمييز بين القيم الصحيحة والانحرافات الفكرية.

واختتم «بيت الزكاة والصدقات» بيانه بالتأكيد على أن برنامج دعم حفظة القرآن الكريم يستهدف الأطفال الملتحقين بالكتاتيب في القرى الأكثر احتياجًا، بتوفير مختلف احتياجاتهم التعليمية والإنسانية، بما يضمن استمرارهم في حفظ كتاب الله، ويسهم في تنشئة جيل قرآني واعٍ يحمل الخير لمجتمعه ووطنه.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات دعم حفظة القرآن الكريم

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