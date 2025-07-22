بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث فضيحة ويجب أن تتوقف فورا، مطالبا بأن تتمكن الصحافة من الدخول إلى غزة لتظهر ما يحدث هناك

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الهجمة الإسرائيلية البرية الجديدة مدانة ولم يعد هناك أي مبرر لهذا الهجوم على غزة.

وفي تصريحات سابقة؛ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس تدين "بشدة" الحملة العسكرية الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية: "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني"، بعد أن وافقت حكومتها الأمنية على خطة قال مسئول إسرائيلي إنها ستتضمن "غزو قطاع غزة والاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية".

وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن إدانته بشدة خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة.



