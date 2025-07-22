طهران: إعادة فرض العقوبات يعقد وضع الملف النووي الإيراني

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن إعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني، وذلك قبل اجتماع مقرر الجمعة المقبل مع ثلاث دول أوروبية.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد كاظم غريب‌ آبادي، حسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل ارتكب انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، خلال عدوانه الأخير على الأراضي الإيرانية، باستهداف المدنيين بشكل رئيسي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة قرابة 7 آلاف إيراني.

وأضاف: "ادعاء الكيان الصهيوني بأن الهجوم كان دفاعًا عن النفس هو محض افتراء ويتعارض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي".

وتابع: "الهجوم استهدف المدنيين بشكل واسع، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني".

كما أعرب "آبادي" عن أسفه لما وصفه بـعجز مجلس الأمن الدولي في مواجهة هذا العدوان، بسبب عرقلة بعض الأعضاء الدائمين، مشيرًا إلى أن المجلس لم يصدر حتى الآن أدنى رد فعل تجاه انتهاك سيادة إيران.