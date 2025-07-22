القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف المدنيين وأوامر الإخلاء تفاقم النزوح في دير البلح

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المكثف واستهدافه للمواطنين في عدة مناطق من القطاع، موضحا أن مجزرة دامية وقعت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 16 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 35 شهيدًا منذ ساعات الفجر فقط، مشيرا إلى سقوط شهداء آخرين في رفح وخان يونس، بينهم مواطنون قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الأميركية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن هذه الجرائم تأتي في ظل استمرار إغلاق معابر القطاع من قبل الاحتلال منذ أكثر من 143 يومًا، ما تسبب بمجاعة حقيقية وتدهور كارثي في الأوضاع المعيشية، خصوصًا للأطفال الذين بدأوا يفقدون حياتهم جراء نقص الغذاء والدواء، مضيفا أن هناك تصعيدًا في أوامر الإخلاء، خاصة في المناطق الجنوبية من دير البلح، وسط عمليات قصف متواصلة تدفع السكان للنزوح القسري.

وأشار بشير جبر إلى أن مئات العائلات اضطرت للهروب من مناطقها والاتجاه نحو الشمال، حيث أقاموا خيامًا مؤقتة في ظروف إنسانية بالغة القسوة، لافتا إلى أن مشاهد النزوح الجماعي باتت يومية، فيما يواصل الاحتلال استهدافه للمدنيين دون تمييز، ضاربًا بكل القوانين الإنسانية والدولية عرض الحائط.