ماركوس ليوناردو يكشف كواليس تجربته مع الهلال: جيسوس مزعج.. ونيمار أرسل لي رسالة قبل التوقيع

فتح البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال السعودي، قلبه في حوار تليفزيوني كشف فيه عن كواليس تجربته في دوري روشن للمحترفين، وعلاقته بالمدرب جورجي جيسوس، وطموحه في العودة إلى أوروبا، إلى جانب مواقف خاصة جمعته بزملائه وعلى رأسهم النجم المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار.

وقال ليوناردو إن فترة وجوده تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كانت من الأفضل في مسيرته، رغم صعوبتها، قائلاً: "منذ اليوم الأول، كان جيسوس يطلب الكثير، وأحيانًا يكون مزعجًا في التدريبات، لكنه دائمًا يسعى لاستخراج أفضل ما لدى كل لاعب. لقد تطورت كثيرًا بفضل العمل معه، وسأحمل هذه التجربة معي دائمًا".

وتحدث صاحب الـ22 عامًا عن طموحاته المستقبلية قائلًا: "ما زلت صغيرًا ولدي الكثير لأقدمه. جئت إلى السعودية مبكرًا، لكن حلمي هو العودة إلى أوروبا، واللعب في نادٍ كبير، لتسجيل الأهداف والتتويج بالألقاب، والاقتراب أكثر من تمثيل منتخب البرازيل".

كما أشاد بمهارات زميله المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، قائلاً: "بونو استثنائي جدًا، إنه أفضل حارس لعبت معه في مسيرتي، سريع للغاية بين القائمين، ومن الصعب جدًا التسجيل عليه. أتذكر تصديه المذهل أمام مانشستر سيتي، وسألته بعدها: كيف فعلت ذلك؟ فأجاب وهو يضحك: كتفي يؤلمني بالكامل!".

وعن أجواء الفريق، أوضح ليوناردو أن الاندماج في الهلال لم يكن صعبًا بفضل الترحيب الحار من اللاعبين: "منذ لحظة وصولي، استقبلني الجميع بطريقة رائعة وساعدوني على التأقلم، وهو أمر ليس سهلاً في بلد جديد مثل السعودية".

وكشف اللاعب عن موقف طريف سابق لانضمامه للهلال، عندما تلقى رسالة من مواطنه نيمار، قال فيها: "قبل توقيعي، وصلتني رسالة من نيمار يسألني: هل ستأتي؟ فأجبته أنني قريب جدًا، وفي اليوم التالي تم التوقيع رسميًا. منذ وصولي، كان داعمًا لي، وكونّا صداقة مميزة، إنه شخص متواضع وطيب القلب.. وكنت أناديه مازحًا بلقب (جدي)!".