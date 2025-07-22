محافظ البحر الأحمر يهنئ الطالبة مي حسن محمد على الثالث جمهورية بالثانوية العامة

قدم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خالص التهاني القلبية للطالبة مي حسن محمد حسن، ابنة مدينة الغردقة، والطالبة بمدرسة حامد جوهر المتميزة لغات، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية – شعبة علمي علوم في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

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وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الكبير الذي يبعث الفخر في نفوس أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الطالبة مي نموذج مشرف لطالبات البحر الأحمر، وعنوان للإصرار والاجتهاد والطموح.

وقال اللواء حنفي في تصريح له:

"أهنئ مي وأسرتها ومدرستها بهذا التفوق الباهر، الذي يعكس المستوى التعليمي المتميز بمحافظة البحر الأحمر، ويؤكد أن أبناء المحافظة قادرون على المنافسة على مستوى الجمهورية."





كما وجه المحافظ الشكر لأسرة الطالبة ومعلميها على الجهد المبذول والدعم المتواصل، متمنيًا لها دوام التفوق في مشوارها الجامعي، خاصة وأنها أبدت رغبتها في الالتحاق بكلية الطب.

وفي ختام التهنئة، أكد المحافظ أن المحافظة حريصة دائمًا على تكريم المتفوقين وتشجيع النماذج المضيئة من أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يسهم في رفع اسم البحر الأحمر عاليًا في المحافل التعليمية.

