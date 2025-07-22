السر في أمي.. عبدالله هاني العاشر على الجمهورية يروي قصة تفوقه

قال عبدالله هاني، العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، إن سعادته الغامرة لا توصف بعد حصوله على هذا المركز، مشيرًا إلى أن الفضل الأول بعد الله يعود إلى والدته"، التي كان لها دورًا حاسمًا في دعمه نفسيًا ومعنويًا طوال فترة الدراسة.

وأضاف هاني في تصريحات عبر الهاتف لصدى البلد، إن طموحه الآن منصب على الالتحاق بكلية الطب، وبالتحديد أن أكون طبيبة جراح،

وقد حقق عبد الله، مدرسة "بريليانس لغات" التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بمحافظة الإسكندرية، المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية "علوم"، بمجموع 315.5 درجة

واشار إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب المساندة المستمرة من أسرته، ولم يكن له جدول معين في المذاكرة بل تبنى أسلوب سلس وسهل في المذاكرة دون التقيد بأي جدول كما يفعل البعض.

وأضاف إلى اعتماده على الدروس الخصوصية والمراجعات الإلكترونية في فهم المواد خاصة في مرحلة ما قبل الامتحانات.

وأشاد عبد الله بدور والدته في توفير الأجواء الملائمة للدراسة، مؤكداً أنها قدوته في الحياة، إلى جانب دعم والده وأشقائه الذين ساهموا في خلق بيئة محفزة للتفوق.

كما وجّه الشكر لإدارة المدرسة ومعلميه الذين لم يترددوا في مساعدته وتقديم الدعم التعليمي اللازم.