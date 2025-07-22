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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حلم حياتي الهندسة.. زياد الثامن بالثانوية: تفوقي مفاجأة جميلة لوالدتي

زياد الثامن على الجمهورية
زياد الثامن على الجمهورية
أحمد بسيوني

أعرب الطالب زياد محمد سعيد، الثامن على الجمهورية علمي رياضة في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عن سعادته الغامرة لحصوله على هذا المركز المتقدم الذي كان يتوقعه بعد أن كان من أوائل الابتدائية والاعدادية بمحافظة الإسكندرية.

وقال زياد: إن حصولي على المركز الثامن كان مفاجأة جميلة حققها الله لي ولأسرتي بعد 3 سنوات من الجهد والتعب.

وأشار إلى أن حلم حياته الالتحاق بكلية الهندسة نظرا لحبه الشديد لمجال الالكترونيات، وأسعى للحصول على منحة بالخارج لدراسة الهندسة والتكنولوجيا، وأهدي هذا النجاح لوالدتي التي تعبت معي طوال السنوات الماضية.

وأكد أن نجاحه وتفوقه جاء بفضل مجهود والدته وعائلته التي تدعمه باستمرار، مضيفًا كنت أتابع دروسي أونلاين لتوفير وقت أكبر للمذاكرة، ولم أحدد ساعات معينة، بل كنت أذاكر باجتهاد، دون تأجيل، لأن التأجيل يُضعف العزيمة.

وقد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%. 

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%. أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

الاسكندرية الثانوية العامة الثامن بالجمهورية زياد محمد سعيد كلية الهندسة

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