أول تعليق من وكيل أوكو بعد فشل انتقاله لـ الزمالك |خاص

علّق ماريوس هابيامبير، وكيل الفرنسي تيدي أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، على حقيقة تراجع نادي الزمالك عن ضم اللاعب بسبب تاريخ إصاباته، كما ذكرت بعض التقارير الصحفية.

وقال ماريوس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “لا مشكلة مع أوكو، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق مالي مع نادي الزمالك، وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم”.

فشل انتقال أوكو إلى الزمالك

وأضاف: "لذا، لن ينضم أوكو إلى الزمالك، لكن اللاعب ليس مصابًا.. هذه معلومة كاذبة".

وحول حقيقة التقارير التي تشير إلى اتفاقه مع نادي الرياض السعودي، اختتم قائلًا: "لا.. أوكو مرتبط بعقد مع لوزيرن".