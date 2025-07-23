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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الملكية الفكرية على طاولة «التجارة الحرة الإفريقية».. مصر تقود المشاورات في جيبوتي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بدأت في العاصمة الجيبوتية، جيبوتي، فعاليات اجتماعات لجنة حقوق الملكية الفكرية (CIPR) التابعة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس 2025، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وممثلي سكرتارية الاتفاقية. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن التحضيرات الفنية والتمهيدية قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المرتقب للاتفاقية في سبتمبر المقبل بالقاهرة، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للدورة الحالية للاتفاقية.

ويترأس الاجتماعات المستشار أحمد طارق فوزي، المسؤول عن ملف الاتفاقية بالتمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تهدف اللقاءات إلى استكمال الزخم التفاوضي السابق والتوصل إلى توافق بشأن ملاحق بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، والتي تتضمن موضوعات مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمؤشرات الجغرافية، والمعارف التقليدية.

ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات كلاً من  تامر حجازي ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار أحمد عبد الفتاح عن وزارة الخارجية، بالتنسيق الكامل مع فريق العمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية. ويعكس هذا التمثيل الفني اهتمام الدولة المصرية المتنامي بملف حقوق الملكية الفكرية كركيزة أساسية لدعم الابتكار وتعزيز القيمة المضافة وحماية التراث المعرفي الإفريقي.

وكانت مصر قد تسلمت رئاسة اجتماعات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في أبريل 2025، وتقوم منذ ذلك الحين بدور محوري في تسهيل الحوار وبناء التوافق بين الدول الأعضاء. وفي إطار تعزيز هذا الدور القيادي، تُجري مصر حاليًا استعداداتها لاستضافة الجولة القادمة من الاجتماعات التفاوضية والاجتماع الوزاري في القاهرة خلال سبتمبر المقبل، بهدف دفع المفاوضات نحو نتائج عملية تدعم التجارة البينية وتحقق أهداف الاتفاقية على أرض الواقع.

ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات بهدف دفع المفاوضات نحو نتائج عملية تدعم التجارة وكانت مصر قد تسلمت رئاسة اجتماعات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في أبريل 2025

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