قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء من موقع الضبعة: 80% من العمالة مصرية.. وتشغيل أول مفاعل خلال 3 سنوات
الصين: انسحاب أمريكا من اليونسكو ليس سلوك “دولة مسؤولة”
وفد أمريكي يجري مباحثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك وسوريين وعراقيين
مدبولي: محطة الضبعة تمثل تحقيقا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي
تسويق بالعافية.. مسؤولو مستشفى بهية يتهمون أدمن صفحة فيسبوك بتهديدهم مقابل 2 مليون جنيه
عبد العاطي يفتتح منتدى الأعمال المصري – النيجري الأول في نيامي لتعزيز التعاون الاقتصادي.. صور
صفقة محتملة لـ الزمالك.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن تيدي أوكو
تقارير عبرية: صفقة محتملة مع حماس تشمل انسحابا جزئيا
خالد عبدالغفار: نعمل مع «الصحة العالمية» لتقوية الاستجابة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية العامة
72 ساعة إجازة تبدأ غدًا.. مفاجأة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
شوبير يكشف القائمة النهائية للأهلي في الموسم الجديد 2025–2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس برس: رئيس وزراء اليابان يعتزم الاستقالة بعد انتكاسة انتخابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إعلان استقالته قريبا، وفق ما أفاد الإعلام محلي اليوم الأربعاء، بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية نشرتها وكالة فرانس برس أن إيشيبا أبلغ المقربين منه بنيته التنحي عن منصبه، عقب إعلان اتفاق تجاري الأربعاء بين الولايات المتحدة واليابان.

وجاءت نتائج انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمثابة مجلس الشيوخ في اليابان والتي جرت الأحد كارثية بالنسبة إلى حزب إيشيبا الليبرالي الديموقراطي الذي يحكم بشكل متواصل تقريبا منذ العام 1955.

واختار الناخبون الذين يشعرون بالغضب حيال ارتفاع معدلات التضخم أحزابا أخرى، لا سيما حزب "سانسيتو" الذي يرفع شعار "اليابان أولا" والذي تحاكي حملته "المناهضة للعولمة" أجندات حركات شعبوية في بلدان أخرى.

وذكرت صحيفة "ماينتشي" أن إيشيبا ينوي مغادرة المنصب بحلول نهاية اغسطس. وذكرت صحيفة "يوميوري" أنه سيعلن استقالته في يوليو لكنها لم تعلن موعد مغادرته المنصب.

وأفادت هذه التقارير وتقارير أخرى بأن الدعوات لرئيس الوزراء البالغ 68 للاستقالة تزايدت ضمن صفوف الحزب الليبرالي الديموقراطي منذ نتائج انتخابات مجلس المستشارين.

لكنه تحدث عن قراره بعدما توصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25 في المئة التي هدد بها الرئيس الأمكريي دونالد ترامب إلى 15 في المئة قبيل مهلة نهائية بتاريخ الأول من اغسطس.

وخلال انتخابات الأحد الماضي، فشل الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه الأصغر "كوميتو" في المحافظة على الأغلبية بفارق ثلاثة مقاعد.

وجاء ذلك بعد أشهر من اضطرار ائتلاف إيشيبا للدخول في حكومة أقلية في مجلس النواب الأكثر نفوذا، في أسوأ نتيجة يحققها الليبراليون الديموقراطيون منذ 15 عاما.

اليابان الاستقالة ترامب إيشيبا رئيس الوزراء الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

بالصور

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة.. لا تتجاهلها

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها

قائمة انتظار لمدة 60 يومًا جعلت سيارة شاومي منجمًا ذهبيًا

شاومي
شاومي
شاومي

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.. أضرار نفسية وجسدية لا ترى بالعين

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.

ضريبة السلع الفاخرة في الصين تسحق علامة تجارية كبرى

الضرائب الصينية
الضرائب الصينية
الضرائب الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد