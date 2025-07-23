الصين تؤكد سعيها لتعزيز التعاون مع أمريكا خلال محادثات التجارة بالسويد

قالت الصين إنها ستسعى إلى "تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة في محادثات التجارة المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كانت واشنطن وبكين قد فرضا رسوما جمركية متصاعدة على صادرات بعضهما البعض في وقت سابق من هذا العام، لتصل إلى مستويات كبيرة ما أدى إلى توقف حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مع تصاعد التوترات.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي بنظرائه الصينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس إن الجولة الثالثة من المفاوضات رفيعة المستوى ستشهد على الأرجح تأجيل الموعد النهائي في منتصف أغسطس لإعادة فرض الرسوم إلى مستويات أعلى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون اليوم الأربعاء إن بكين تأمل أن يتمكن الجانبان من العمل معا "على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".

وأردف "سنعمل على تعزيز التوافق، وتقليل سوء الفهم، وتعزيز التعاون، وتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية".

ومن المقرر أن يحضر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المحادثات في العاصمة السويدية.

ولفت متحدث باسم وزارة التجارة في بيان اليوم الأربعاء "سيتوجه هي ليفنج إلى السويد من 27 إلى 30 يوليو" لإجراء المفاوضات.