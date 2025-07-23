مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والنيجر في نيامي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، في العاصمة النيجرية نيامي، مع باكاري ياو سانجاري وزير خارجية جمهورية النيجر، في المحطة الثالثة من جولته في منطقة غرب إفريقيا.

أكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية بين مصر والنيجر، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم، وتطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والطاقة والكهرباء، والصحة، والتعليم، والتدريب وبناء القدرات، وأكد الوزيران أهمية البناء على مخرجات الزيارة التي قام بها وزير خارجية النيجر إلى القاهرة في أكتوبر ٢٠٢٤، والتي شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير عبد العاطى على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع النيجر، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خاصةً من خلال بناء شراكات تنموية واقتصادية. وأوضح الوزير أنه اصطحب وفدًا رفيع المستوى ضم ٣٠ من كبار رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة، وممثلين عن كل من جمعية المصدرين المصريين، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مستقبل مصر، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وهيئة الثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف فرص تنموية واعدة في السوق النيجرية، بما يُسهم في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري فى غرب إفريقيا، ويعكس التزام مصر بدعم جهود التنمية والاستقرار في النيجر.