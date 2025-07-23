تصميم متين بأداء مذهل.. موتورولا تطلق Moto G86 Power الجديد

أعلنت موتورولا للتو عن موعد إطلاق هاتف ذكي قادم ببطارية ضخمة، وقد ظهر هاتف Moto G86 Power مؤخرًا لأول مرة عالميًا، وهو الآن في طريقه إلى السوق الهندية.

إليكم ما نعرفه.

هاتف Moto G86 Power

أكد أحدث إعلان تشويقي للشركة أن هاتف Moto G86 Power سيصل في 30 يوليو 2025.

يُعد هذا الهاتف طرازًا متوسطًا من موتورولا، ويتميز بمواصفات وميزات رائعة.

ورغم أن الشركة لم تؤكد أي تفاصيل رسمية بعد، إلا أن الإصدار العالمي يكشف عن جميع مواصفاته وميزاته.

يتميز هذا الطراز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K، ويدعم HDR10+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وزجاج Corning Gorilla Glass 7i، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 4500 شمعة.

موتو جي 86 باور 5 جي

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7400، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يعمل Moto G86 Power ببطارية ضخمة بسعة 6720 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 30 واط.

يعود الغطاء الخلفي المصنوع من الجلد النباتي الشهير من موتورولا إلى هذا الطراز، بالإضافة إلى تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار وشهادة MIL-STD 810H.

من حيث المواصفات البصرية، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية من نوع Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما تضم الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ومن بين الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، وماسح ضوئي مدمج في الشاشة لبصمات الأصابع، ودعم شريحتي اتصال، وتقنية WiFi 6، وتقنية NFC، ووزنه الذي يصل إلى 198 جرامًا.

لم تكشف موتورولا عن تفاصيل السعر بعد، ولكنه طُرح عالميًا بسعر 329 يورو بألوان الأحمر، والأخضر، والأزرق، والأرجواني.