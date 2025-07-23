وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالجالية المصرية في النيجر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٥، بأعضاء الجالية المصرية في جمهورية النيجر في إطار جولته إلى عدد من دول غرب إفريقيا. حضر اللقاء السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

أكد وزير الخارجية والهجرة على حرص الدولة المصرية على تعزيز جسور التواصل مع أبنائها بالخارج، مؤكدًا أن رعاية الجاليات المصرية تمثل أولوية رئيسية في وزارة الخارجية والهجرة، باعتبارهم شركاء فاعلين في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بأوضاع المصريين بالخارج، وتسعى إلى تلبية احتياجاتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

كما استعرض الوزير أبرز التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهود الدولة في تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الجاليات المصرية تمثل قوة داعمة ومحورية في تنفيذ هذه الرؤية.

وتناول اللقاء استعراضًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات القنصلية، من خلال التوسع في رقمنة المعاملات القنصلية، وتيسير الخدمات المقدمة عبر بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. كما أشار الوزير إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لخدمة المصريين بالخارج، ومنها مبادرة "بيتك في مصر"، وتيسير فتح الحسابات البنكية للمغتربين بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب المبادرات الثقافية والوطنية الموجهة للجيلين الثاني والثالث لتعزيز انتمائهم وهويتهم الوطنية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجالية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأن جميع الملاحظات محل اهتمام وقيد الدراسة.