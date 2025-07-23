الداخلية السورية تنفي الإعدامات الميدانية في السويداء.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف

نفَت وزارة الداخلية السورية رسميًا وقوع إعدامات ميدانية في محافظة السويداء، وذلك بعد تداول واسع لصور ومقاطع فيديو توثق مواجهات عنيفة بين مسلحين تابعين للمجلس العسكري الموالي للشيخ الهجري وأبناء قبائل البدو.

وأوضح خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية»، في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، أن المواجهات بدأت قبل نحو أسبوع، ومعها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور واضحة المعالم لأشخاص تم تصفيتهم ميدانيًا، وسط غموض حول هوية منفذي الإعدامات.

وأشار إلى أن الحكومة السورية بثت عبر وسائل إعلامها الرسمية صورًا تُظهر أحد العناصر الذي قد يكون من القوات الحكومية وهو يُعدم أحد الأشخاص، دون تأكيد رسمي لهويته أو ملابسات الحادثة.

وأكد «هملو»، أن هناك عشرات الصور الأخرى التي توثق عمليات مشابهة في مناطق متفرقة من السويداء، لكنها لم تُنشر بعد عبر الإنترنت، ويُعتقد أنها محفوظة على هواتف المقاتلين من طرفي النزاع.

ويأتي هذا في ظل تقارير رسمية سابقة صادرة عن لجنة تحقيق شكلتها الحكومة بخصوص أحداث الساحل في مارس الماضي، والتي اتُهمت بتغيير الحقائق وتقديم رواية غير مكتملة.