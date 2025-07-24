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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور رموز الحزب.. تفاصيل المؤتمر الجماهيري لـ" الجبهة الوطنية" لدعم مرشحي الغربية

مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
الغربية أحمد علي

بدأ  المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية مساء الأربعاء لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025م .

دعم القيادة السياسية 

وأقيم المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

انطلاق فعاليات مؤتمر الجبهة الوطنية 

ويستهدف المؤتمر التعريف برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، واستعراض أجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به مرشحو "الجبهة الوطنية"، وحرص قياداته على الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الشارع.

تفاصيل اللقاء السياسي 

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء محافظة الغربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، تأكيدًا على أهمية اللقاء المباشر بين المرشح والناخب.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل مع المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

اخبار محافظة الغربية تدشين مؤتمر حزب الجبهة الوطنية الغربية انتخابات مجلس الشيوخ

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