علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو

أكد الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الاحتراف الحقيقي يبدأ بخروج اللاعب المصري للاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أن الأندية المحلية ما زالت تفتقر إلى منظومة احتراف متكاملة، كما هو الحال في أوروبا، حيث يلتزم اللاعبون هناك بجدول يومي يشمل تدريبات صباحية، ومحاضرات، وغداء في النادي، قبل استكمال تدريبات المساء والعودة للنوم.

وأضاف نبيل، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأندية المصرية بحاجة إلى تعزيز هذا المفهوم ليصبح جزءًا من ثقافة اللاعبين، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم الممكن للاعبين الصغار لتسهيل انتقالهم إلى الأندية الخارجية.

وأوضح أن سفر اللاعب إلى أوروبا يُعد استثمارًا حقيقيًا، حيث تتحمل الأندية تكاليف المعايشات والسفر من أجل رفع مستوى اللاعب، مشيرًا إلى أن بعض الأندية بدأت بالفعل في إرسال لاعبيها لتجارب احترافية، ومتابعتهم من قبل كشافي الأندية الأجنبية.