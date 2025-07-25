ينتشر التين في فصل الصيف، ما يجعلنا نتناوله بطرق مختلفة.. إليكِ طريقة عمل مربى التين في البيت بخطوات سهلة وطعم لذيذ يدوم لشهور:



- المكونات:

1 كيلو تين طازج (يفضل أن يكون ناضج)

¾ كيلو سكر (750 جرام)

عصير نصف ليمونة

½ كوب ماء (اختياري)

عود قرفة أو فانيليا (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

- طريقة التحضير:

1. تحضير التين:

اغسلي التين جيدًا، ثم قطعيه إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم (يمكنك تركه كاملًا إذا كان صغير الحجم).

2. النقع مع السكر:

في وعاء كبير، ضعي التين مع السكر وقلّبي بلطف.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل حتى يخرج التين عصارته.

3. الطهي:

ضعي خليط التين والسكر في قدر على نار متوسطة.

أضيفي نصف كوب ماء (اختياري) ليساعد في الذوبان بالبداية.

عند الغليان، خففي النار، وأزيلي الرغوة البيضاء من على السطح باستمرار.

4. إضافة الليمون والنكهات:

أضيفي عصير الليمون (يساعد على حفظ المربى ويمنع تبلورها).

يمكن إضافة عود قرفة أو ملعقة صغيرة فانيليا حسب الرغبة.

5. الاستمرار في الطهي:

اتركي الخليط يغلي بهدوء لمدة 30–45 دقيقة تقريبًا حتى يتماسك ويثقل قوامه.

6. الاختبار والتعبئة:

لاختبار النضج: ضعي ملعقة صغيرة على طبق بارد. إذا تجمدت ولم تسيل، تكون المربى جاهزة.

ارفعيها من النار واتركيها تبرد قليلًا، ثم عبئيها في برطمانات معقمة وهي دافئة.

- نصائح مهمة:

احرصي على تعقيم البرطمانات جيدًا لتجنب تلف المربى.

احفظي المربى في مكان جاف وبارد، أو في الثلاجة بعد الفتح.



