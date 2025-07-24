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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجاهدين الفلسطينية تدين تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة

جيش الاحتلال في شوارع الضفة الغربية
جيش الاحتلال في شوارع الضفة الغربية
القسم الخارجي

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قرار يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذا القرار الصهيوني يعد استخفافًا جديدًا وواضحًا بالمجتمع الدولي، ويعكس العقلية الفاشية للكيان الصهيوني الذي يسعى إلى تنفيذ مخططات إجرامية تستهدف أرض فلسطين وشعبها".

وأضافت أن "كل القرارات التي يتخذها الاحتلال لن تغير من حقيقة وهوية الأرض الفلسطينية العربية والإسلامية، وأن الكيان وقراراته باطلة وزائلة بعون الله".

وأكدت حركة المجاهدين أن "الرد الأمثل على تصعيد العدو وقراراته الإجرامية هو بتعزيز الوحدة الوطنية، وتصعيد المواجهة والمقاومة، ورفع تكلفة وجود الاحتلال على أرضنا، إذ لا يردع العدو إلا القوة والمقاومة".

يأتي هذا البيان في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تعد تمهيدًا لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أثار القرار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، في ظل تحذيرات من تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وزيادة التوتر في المنطقة.

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