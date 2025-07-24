منتخب مصر لكرة الطائرة يفوز على نظيره التونسي في انطلاقة بطولة العالم تحت 19 عاما

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة الفوز في أول مباراة أمام منافسه التونسي بتيجة 3أشواط دون رد في بطولة العالم تحت 19 عامًا

وجاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب مصر كالتالي (18/25-28/30-26/28).

وتقام بطولة العالم للناشئين في أوزبكستان خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

ويخوض المنتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات قوية، وهي: إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا، إلى جانب المنتخب الوطني.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًّا من: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، ومحمد يونس طبيبًا للمنتخب.

وتضم قائمة اللاعبين 12 لاعبًا، هم: مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق.

ونجح مجلس الإدارة في توفير برنامج اعداد قوي لمنتخب الناشئين قبل السفر الى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم.